Токаев подписал указ о награждении шахтеров
183
В этом году День шахтера в Казахстане выпадает на 25 августа
Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в преддверии Дня шахтера за плодотворный труд в отечественной угольной промышленности, вклад в развитие шахтного строительства группа работников отрасли награждена государственными наградами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В частности, кавалерами ордена «Құрмет» стали 36 шахтеров, 1 работник награжден орденом «Еңбек даңқы» ІІ степени, 27 горняков награждены орденом «Еңбек даңқы» ІІІ степени, медали «Ерен еңбегі үшін» удостоены 43 человека.