Токаев подписал указ о награждении шахтеров

Указы и распоряжения , Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В этом году День шахтера в Казахстане выпадает на 25 августа

Фото: пресс-служба президента РК

Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в преддверии Дня шахтера за плодотворный труд в отечественной угольной промышленности, вклад в развитие шахтного строительства группа работников отрасли награждена государственными наградами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В частности, кавалерами ордена «Құрмет» стали 36 шахтеров, 1 работник награжден орденом «Еңбек даңқы» ІІ степени, 27 горняков награждены орденом «Еңбек даңқы» ІІІ степени, медали «Ерен еңбегі үшін» удостоены 43 человека.

 

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