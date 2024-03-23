Токаев подтвердил солидарность Казахстана с Россией в борьбе против терроризма

Глава государства провел оперативное совещание совета безопасности, передает Kazpravda.kz
Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание совета безопасности Республики Казахстан.
«Вновь осудив жестокий акт насилия в отношении мирных людей в Подмосковье, глава государства подтвердил солидарность Казахстана с Россией в вопросах борьбы против терроризма», - говорится в сообщении Акорды.
В ходе мероприятия рассмотрены планы работы правоохранительных структур и местных исполнительных органов, а также вопросы координации их деятельности в экстремальных ситуациях.
«Президентом даны поручения, направленные на усиление мер по обеспечению безопасности граждан нашей страны и взаимодействия Казахстана с другими государствами и международными организациями с целью противодействия терроризму», - отмечается в сообщении.
Накануне в России произошел теракт.
Число погибших на данный момент составляет 115 человек, сообщает СК РФ.