Токаев подтвердил солидарность Казахстана с Россией в борьбе против терроризма

Происшествия
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Глава государства провел оперативное совещание совета безопасности, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание совета безопасности Республики Казахстан.

«Вновь осудив жестокий акт насилия в отношении мирных людей в Подмосковье, глава государства подтвердил солидарность Казахстана с Россией в вопросах борьбы против терроризма», - говорится в сообщении Акорды.

В ходе мероприятия рассмотрены планы работы правоохранительных структур и местных исполнительных органов, а также вопросы координации их деятельности в экстремальных ситуациях.

«Президентом даны поручения, направленные на усиление мер по обеспечению безопасности граждан нашей страны и взаимодействия Казахстана с другими государствами и международными организациями с целью противодействия терроризму», - отмечается в сообщении.

Накануне в России произошел теракт.

Число погибших на данный момент составляет 115 человек, сообщает СК РФ.

#Касым-Жомарт Токаев #Россия #теракт

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