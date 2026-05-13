Токаев показал атмосферу теплой встречи с Эрдоганом в Акорде

Глава государства Касым-Жомарт Токаев опубликовал в социальных сетях совместную фотографию с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает корреспондент Kazpravda.kz
Снимок был сделан во время неформального общения лидеров в резиденции президента Казахстана в Астане.
«Из момента теплой и душевной беседы в моей резиденции с дорогим братом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Астана. 13 мая», – написал Президент Казахстана.
Пользователи соцсетей тепло отреагировали на публикацию. Многие отметили, что фото передает искренность отношений между лидерами двух стран и особую атмосферу доверия.
В комментариях пользователи писали:
«Настоящее братство и искренность»,
«Пусть единство тюркских народов крепнет»,
«Очень душевная фотография»,
«Такие кадры показывают настоящую дружбу между странами».