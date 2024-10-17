Токаев поручил Бектенову активизировать работу правительства

Президент
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Дана Аменова
корреспондент

Глава государства принял премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Олжас Бектенов отчитался о показателях социально-экономического развития по итогам третьего квартала текущего года:

    – в рамках реализации поручений Главы государства усилены меры по диверсификации экономики;

      – рост ВВП за отчетный период в результате развития несырьевого сектора составил 4%. Наибольший подъем демонстрируют сельское хозяйство (11,4%), строительство (10,1%), транспорт (8%), связь (6,4%), торговля (6,3%) и обрабатывающая промышленность (4,8%);

      – увеличение объемов производства в обрабатывающей промышленности зафиксировано в 14 регионах;

      – внешний товарооборот за январь-август текущего года составил 91,7 млрд долларов, при этом доля экспорта выросла на 3,3%. Положительный торговый баланс увеличился на 34,8% и достиг 15,4 млрд долларов;

      – в государственный бюджет поступило 14,9 трлн тенге. В структуре расходов приоритетом остаются социальные обязательства;

Также он представил информацию об исполнении его поручений по возврату незаконно приобретенных активов:

      – с начала года Комиссией одобрены соглашения по возврату активов на сумму около 450 млрд тенге;

      – на сегодня в доход государства обращены активы на 265 млрд тенге, в том числе 177 млрд тенге – в денежном выражении. Все возвращенные средства направляются на социально значимые цели.

      – субъектами Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» начата реализация ряда проектов, среди которых финансирование программ реабилитации и социализации нуждающихся лиц, строительство культурно-образовательного центра и спортивного манежа;

Глава правительства доложил об итогах заседания совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Исламабаде.

Президент отметил необходимость активизации работы правительства с целью обеспечения устойчивого роста экономики Казахстана за счет диверсификации, поддержки малого и среднего бизнеса, развития инноваций в агропромышленном комплексе и реализации крупных индустриальных и инфраструктурных проектов.

 

#президент #Касым-Жомарт Токаев #премьер-министр #Акорда #Олжас Бектенов

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