Фото пресс-службы Президента РК
Президент
Токаев поручил нарастить темпы газификации в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Санжара Жаркешова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК. 

Президент заслушал отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО "НК "QazaqGaz" за первое полугодие 2022 года, а также о ходе исполнения его поручений по обеспечению товарным газом внутреннего рынка.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что принятые национальной компанией неотложные меры позволили не допустить дефицит товарного газа на внутреннем рынке.

Как сообщил Санжар Жаркешов, на сегодняшний день полностью удовлетворены потребности внутреннего рынка. QazaqGaz приступил к строительству ГПЗ на Кашагане мощностью 1 млрд м3. Проводятся работы по расширению ресурсной базы за счет новых проектов разведки и добычи газа. Также утвержден Комплексный план развития газовой отрасли на 2022-2026 годы.

Глава государства был проинформирован о ходе проведения комплексного аудита деятельности компании. Ведется международный технический аудит газотранспортной системы Казахстана. В результате оптимизации расходов национальной компании экономия с начала 2022 года составила 9 млрд тенге.

Председатель правления АО "НК "QazaqGaz" также доложил, что проводятся работы по сокращению перечня запрашиваемых документов для выдачи технических условий по подключению к газу.

Разработан и внесен на рассмотрение комплекс мер по социально справедливой реформе ценообразования.

По итогам встречи Президент дал ряд поручений, в том числе по наращиванию темпов газификации в Казахстане. 

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