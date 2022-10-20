Президент

Президент поручил построить лыжно-биатлонический комплекс в области Жетысу

Елисеева Екатерина
корреспондент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью области Жетысу поручил Правительству обеспечить строительство в регионе современного лыжно-биатлонного комплекса, передает Kazpravda.kz.

"Поручаю Правительству обеспечить строительство в регионе современного лыжно-биатлонного комплекса. Он станет базой для подготовки новых чемпионов и позволит повысить туристическую привлекательность области. Жетысу всегда был одним из спортивных центров страны. Здесь сформирована сильная школа велоспорта. Недавно наш спортсмен Евгений Федоров завоевал золотую медаль на чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который проходил в Австралии. Молодой чемпион – воспитанник местной школы олимпийского резерва имени легендарного Андрея Кивилева. Пользуясь случаем, поздравляю Евгения Федорова с блистательной победой", – сказал президент.

Глава государства отметил, что именно такие яркие достижения вдохновляют молодежь заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, добиваться больших целей.

"Повторюсь, люди – это наше главное богатство. Реализуя масштабные преобразования во всех сферах жизни, мы опираемся на созидательную энергию наших граждан. Поэтому последовательное повышение потенциала нации всегда будет главным приоритетом государственной политики", – резюмировал Токаев. 

 

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