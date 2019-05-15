Токаев поручил провести расследование в отношении главы ДП Атырауской области

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил главе МВД провести расследование в отношении главы департамента полиции Атырауской области. Об этом Президент РК сообщил в своем аккаунте в Twitter
, передает Kazpravda.kz
.
"Министру внутренних дел Е. Тургумбаеву поручено провести служебное расследование в отношении начальника Департамента полиции Атырауской области, в связи с его нескромным поведением. Будут приняты строгие меры", - написал Президент.
Стоит отметить, что с именем главного полицейского Атырауской области связано немало скандалов. Так, в ряде СМИ прошла информация о том, что Аян Дуйсембаев спустил в белорусском казино $1 200 000. К новости даже прилагали видео записи игры полковника в компании приятелей в казино Минска.
Также ранее Министерство внутренних дел сообщало о начале служебного расследования с выездом на место по поводу появившегося в социальных сетях видео, на котором начальник Департамента полиции Атырауской области Аян Дуйсембаев в парадной форме позирует верхом на белом коне на красной дорожке.