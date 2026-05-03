В Китае разгорелся скандал из-за AI-двойников в сериалах

Модели заявили о незаконном использовании их образа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на издание Polites News

Стремительное внедрение искусственного интеллекта в индустрию развлечений Китая привело к росту производства микродрам, но одновременно вызвало волну критики из-за использования внешности реальных людей без их согласия.

На фоне этого в стране разгорается скандал о нарушении прав на изображение и ответственности за цифровой контент .

Одним из наиболее резонансных случаев стала история AI-микродрамы «Заколка с персиковым цветом», размещенной на платформе Hongguo. Модель и инфлюенсер из Ханчжоу Кристин Ли заявила, что в сериале без ее разрешения использовали ее внешность для создания персонажа с агрессивным поведением. По ее словам, цифровой образ был создан на основе фотографий из социальных сетей. О похожем нарушении сообщил и стилист, выступающий под псевдонимом Байцай, отметивший сходство персонажа с его внешностью.

После общественного резонанса платформа удалила сериал, сославшись на нарушение правил. Однако, как отмечают источники, спорный контент оставался доступен еще несколько дней, а часть персонажей была изменена уже после появления критики.

Скандал разворачивается на фоне бурного роста рынка микродрам - коротких вертикальных сериалов для мобильного просмотра. По данным отраслевых исследований, в Китае ежедневно запускаются сотни новых проектов, а доля AI-контента стремительно растет.

Дополнительное внимание к проблеме привлекла инициатива видеоплатформы iQIYI, связанная с использованием базы артистов для AI-производства. После негативной реакции актеров компания заявила, что любые решения по использованию внешности требуют отдельного согласия.

Юристы Китая отмечают, что использование чужого образа может нарушать право на изображение и репутацию, а также повлечь ответственность как для создателей контента, так и для платформ.

На фоне роста числа подобных случаев отрасль уже ужесточает правила. Платформы усиливают модерацию и контроль за авторизацией, а профессиональные объединения выступают против несанкционированного использования внешности и голосов.

При этом рынок продолжает активно развиваться. По оценкам экспертов, аудитория AI-микродрам в Китае будет расти, а вместе с ней и количество правовых споров.