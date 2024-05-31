Токаев посетил новый международный терминал аэропорта Алматы

Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глава государства отметил, что первое впечатление о городе и стране в целом, начинается с аэропорта

Фото: пресс-служба президента РК

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Алматы началась с посещения нового международного терминала аэропорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В преддверии открытия терминала главе государства рассказали о ходе строительства и представили зоны регистрации, пограничного и таможенного контроля, багажное отделение.

Президент АО «Международный аэропорт Алматы» Альп Эр Тунга Эрсой сообщил, что терминал, построенный с соблюдением требований сейсмической и пожарной безопасности, способен выдержать землетрясение магнитудой до 10 баллов. Общая площадь составила 53,5 тыс. кв. метров, пропускная способность – 14 млн человек в год.

Было отмечено, что новый терминал первым в Центральной Азии будет сертифицирован по программе Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE).

С учетом роста числа пассажиров и количества авиакомпаний будет действовать 50 стоек регистрации, закуплено новейшее оборудование. Терминал полностью приспособлен для людей с ограниченными возможностями.

Затем президент осмотрел новый VIP-терминал аэропорта.

По итогам посещения глава государства отметил, что первое впечатление о городе и стране в целом, начинается с аэропорта.

«Международный аэропорт Алматы – это крупнейшая воздушная гавань страны. Ежегодно поток туристов в южную столицу только увеличивается, в 2023 году мегаполис посетили более 2 млн туристов. Два года назад с моим участием прошла церемония закладки капсулы на месте строительства, а уже завтра новый терминал международного аэропорта Алматы обслужит первые рейсы», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение президент выразил благодарность компании TAV GROUP за строительство терминала в соответствии с международными стандартами, а также консорциуму кредиторов – Европейскому банку реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации и Евразийскому банку развития – за участие в столь важном для города проекте.

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