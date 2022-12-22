Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая

На выставке представлены более 120 экспонатов.

Фото пресс-службы президента РК

В столице Узбекистана Касым-Жомарт Токаев посетил выставку «Абай. Наследие братских народов», посвященную жизни и творчеству великого поэта и мыслителя Абая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Мероприятие направлено на дальнейшее укрепление уз дружбы и братства между нашими народами и странами.

Особое место на выставке отведено основным этапам жизни Абая, его образам в работах художников Абылхана Кастеева, Урала Тансыкбаева, Евгения Сидоркина, Нурбулана Утепбаева, а также связи поэзии Алишера Навои с творчеством казахского поэта.

Также здесь представлены более 120 экспонатов из фондов Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай - Бөрілі».