Токаев посмотрел на строящийся новый терминал аэропорта "Коркыт ата"

Новый терминал будет сдан в следующем году

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе рабочей поездки в Кызылординскую область Касым-Жомарт Токаев ознакомился с новым терминалом аэропорта «Коркыт ата», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства был проинформирован о ходе строительства нового пассажирского терминала аэропорта «Коркыт ата».

Как доложил аким области Нурлыбек Налибаев:

- терминал будет построен за счет частного спонсора, а затем передан в государственную собственность;

- стоимость проекта составляет 20 миллиардов тенге. Из них 15,7 миллиарда тенге выделил спонсор. Из местного бюджета на строительство внешней инженерно-коммуникационной инфраструктуры направлено 4,3 миллиарда тенге;

- в аэропорту, соответствующем международным стандартам, будут созданы все условия для обслуживания пассажиров;

- новый терминал будет сдан в следующем году. После ввода объекта воздушная гавань сможет обслуживать 250 человек в час;

- увеличится количество авиарейсов по различным направлениям.

Наряду с этим аким области отметил, что в Кызылорде в конце года будет построен современный автовокзал, а также ведется капитальный ремонт железнодорожного вокзала.