Токаев поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан

Президент
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Пресс-служба Акорды опубликовала текст поздравления главы государства, передает Kazpravda.kz 

Фото: Акорда

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с началом священного месяца Рамазан!

Это особое время в духовной жизни нашего народа. В дни поста Ораза на первый план выходят такие непреходящие ценности, как терпение и скромность, сострадание и милосердие. Люди помогают нуждаю­щимся, занимаются благотворительнос­тью. Все это исходит из гуманистических идеалов ислама.

Для нашего народа религия и традиции – неразрывно связанные понятия, которые взаимно дополняют друг друга, призывая к добру и сози­данию. Весьма символично, что в этом году начало месяца Рамазан совпало с Днем благодарности. Глубокие по содержанию и созвучные по смыслу, эти праздники способствуют укреплению единства нашего народа.

Желаю всем здоровья и благополучия! Пусть сбудутся ваши светлые помыслы и устремления!

#Токаев #президент #поздравление #Рамазан

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