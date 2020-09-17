Токаев поздравил нового Премьер-министра Японии с избранием и пригласил с визитом в Казахстан
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Премьер-министру Японии Ёсихидэ Суге в связи с избранием на этот высокий государственный пост, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Касым-Жомарт Токаев пожелал главе японского Кабинета успехов в его начинаниях, направленных на развитие страны и процветание японского народа, а также дальнейшее повышение авторитета Японии в мировом сообществе.
"Заверяю Вас в своей готовности к совместной работе с Вами на благо углубления содержательного политического диалога и плодотворного многогранного сотрудничества между Казахстаном и Японией, основанного на традиционной дружбе и взаимной поддержке", – говорится в телеграмме.
С целью укрепления сложившегося между двумя странами стратегического партнерства, Глава государства пригласил Ёсихидэ Сугу посетить Казахстан с визитом.
Парламент Японии большинством голосов поддержал кандидатуру Есихидэ Суги в качестве нового премьер-министра.
За нового председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) отдали голоса 314 из 462 депутатов ключевой нижней палаты парламента, которая в соответствии с конституцией имеет решающее слово при избрании главы правительства.