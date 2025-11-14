Фото: пресс-служба Президента РК

Президент выразил благодарность работникам сельского хозяйства за их нелегкий труд.

- Прежде всего, хотел бы поздравить всех работников сельского хозяйства с профессиональным праздником. Это день, когда чествуют настоящих людей труда. Фермеры, животноводы, крестьяне вносят весомый вклад в развитие и процветание нашей страны. Выражаю вам искреннюю благодарность за нелегкий труд, - сказал Токаев.

Он отметил, что сельское хозяйство – важнейшая отрасль экономики, имеющая стратегическое значение.

- Сегодня мы проводим уже второй Форум, посвященный вопросам аграрного сектора, с участием квалифицированных специалистов из регионов страны. Поэтому сегодняшнее мероприятие по праву можно назвать событием общенационального масштаба. Выступившие участники озвучили глубокие и взвешенные предложения, которые необходимо внимательно изучить и обязательно учесть в дальнейшей работе. Сельское хозяйство всегда находится в центре внимания государства. Как Президент я придаю особое значение динамичному развитию этой отрасли. Недаром в народе говорят: «Егін ексе – ел тоқ» («Богатый урожай – залог благополучия»). В прошлом году мы собрали хороший урожай и достигли рекордных показателей за последнее десятилетие, - подчеркнул Президент.

Также он сообщил об успешном завершении осенних полевых работ.

- Нашими аграриями собрано 27 млн тонн зерна. Все регионы внесли весомый вклад в пополнение закромов страны. Самого высокого показателя добилась Акмолинская область (7,5 млн тонн). Как вы знаете, в сентябре я лично посетил регион, чтобы ознакомиться с ходом уборочной кампании, - продолжил Глава государства.

Вместе с тем, он напомнил, что до 2030 года нужно удвоить показатели.