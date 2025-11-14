Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на втором Форуме работников сельского хозяйства, сообщает Kazpravda.kz
Президент выразил благодарность работникам сельского хозяйства за их нелегкий труд.
- Прежде всего, хотел бы поздравить всех работников сельского хозяйства с профессиональным праздником. Это день, когда чествуют настоящих людей труда. Фермеры, животноводы, крестьяне вносят весомый вклад в развитие и процветание нашей страны. Выражаю вам искреннюю благодарность за нелегкий труд, - сказал Токаев.
Он отметил, что сельское хозяйство – важнейшая отрасль экономики, имеющая стратегическое значение.
- Сегодня мы проводим уже второй Форум, посвященный вопросам аграрного сектора, с участием квалифицированных специалистов из регионов страны. Поэтому сегодняшнее мероприятие по праву можно назвать событием общенационального масштаба. Выступившие участники озвучили глубокие и взвешенные предложения, которые необходимо внимательно изучить и обязательно учесть в дальнейшей работе.
Сельское хозяйство всегда находится в центре внимания государства. Как Президент я придаю особое значение динамичному развитию этой отрасли. Недаром в народе говорят: «Егін ексе – ел тоқ» («Богатый урожай – залог благополучия»). В прошлом году мы собрали хороший урожай и достигли рекордных показателей за последнее десятилетие, - подчеркнул Президент.
Также он сообщил об успешном завершении осенних полевых работ.
- Нашими аграриями собрано 27 млн тонн зерна. Все регионы внесли весомый вклад в пополнение закромов страны. Самого высокого показателя добилась Акмолинская область (7,5 млн тонн). Как вы знаете, в сентябре я лично посетил регион, чтобы ознакомиться с ходом уборочной кампании, - продолжил Глава государства.
Вместе с тем, он напомнил, что до 2030 года нужно удвоить показатели.
- Скажем откровенно, мы все еще не в полной мере используем огромный потенциал сельского хозяйства. Казахстан занимает 6-е место в мире по площади пастбищных земель и 8-е место – по площади посевных угодий. Иными словами, у нас есть все необходимые ресурсы, нужно лишь использовать их эффективно. За последние 10 лет объем валовой продукции сельского хозяйства вырос более чем в 2,5 раза – с 3,3 трлн до 8,3 трлн тенге. До 2030 года мы должны еще раз удвоить этот показатель. Это вполне посильная для нас задача. Принят Национальный план развития, в котором четко определены наши цели и задачи. Теперь самое главное – качественная работа и достижение конкретных результатов, - добавил Токаев.