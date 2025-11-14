Токаев поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

159

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на втором Форуме работников сельского хозяйства, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

Президент выразил благодарность работникам сельского хозяйства за их нелегкий труд.

- Прежде всего, хотел бы поздравить всех работников сельского хозяйства с профессиональным праздником. Это день, когда чествуют настоящих людей труда. Фермеры, животноводы, крестьяне вносят весомый вклад в развитие и процветание нашей страны. Выражаю вам искреннюю благодарность за нелегкий труд, - сказал Токаев.

Он отметил, что сельское хозяйство – важнейшая отрасль экономики, имеющая стратегическое значение.

- Сегодня мы проводим уже второй Форум, посвященный вопросам аграрного сектора, с участием квалифицированных специалистов из регионов страны. Поэтому сегодняшнее мероприятие по праву можно назвать событием общенационального масштаба. Выступившие участники озвучили глубокие и взвешенные предложения, которые необходимо внимательно изучить и обязательно учесть в дальнейшей работе.

Сельское хозяйство всегда находится в центре внимания государства. Как Президент я придаю особое значение динамичному развитию этой отрасли. Недаром в народе говорят: «Егін ексе – ел тоқ» («Богатый урожай – залог благополучия»). В прошлом году мы собрали хороший урожай и достигли рекордных показателей за последнее десятилетие, - подчеркнул Президент.

Также он сообщил об успешном завершении осенних полевых работ.

- Нашими аграриями собрано 27 млн тонн зерна. Все регионы внесли весомый вклад в пополнение закромов страны. Самого высокого показателя добилась Акмолинская область (7,5 млн тонн). Как вы знаете, в сентябре я лично посетил регион, чтобы ознакомиться с ходом уборочной кампании, - продолжил Глава государства.

Вместе с тем, он напомнил, что до 2030 года нужно удвоить показатели.

- Скажем откровенно, мы все еще не в полной мере используем огромный потенциал сельского хозяйства. Казахстан занимает 6-е место в мире по площади пастбищных земель и 8-е место – по площади посевных угодий. Иными словами, у нас есть все необходимые ресурсы, нужно лишь использовать их эффективно. За последние 10 лет объем валовой продукции сельского хозяйства вырос более чем в 2,5 раза – с 3,3 трлн до 8,3 трлн тенге. До 2030 года мы должны еще раз удвоить этот показатель. Это вполне посильная для нас задача. Принят Национальный план развития, в котором четко определены наши цели и задачи. Теперь самое главное – качественная работа и достижение конкретных результатов, - добавил Токаев.

#Токаев #поздравление #аграрии #рабочие профессии

Популярное

Все
Чем гордится Рузама
«Моя духовная опора, мой ориентир...»
Казахстан принял участие в работе 77-й Всемирной книжной выставки в Германии
Путешествие в историю, взгляд в будущее
Когда глина оживает
Возрождая казахскую породу тазы
Его Величество король вальса
Корма для рыбных мест
Лидеры в сегменте HoReCa
Большой футбол начинается с малых полей
Так продлевали жизнь памятнику
Философия тенниса Зангара Нурланулы: шаг за шагом, матч за матчем
Была мельница – будет гостиница
«Важный политический и практический шаг» – эксперт о госвизите Токаева в Узбекистан
«Бойтесь данайцев…»
И житница, и туристический центр
Улытау открывают автопутешественники
Человек собаке друг? Пока только на словах
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Все строго по правилам
У школы – новоселье!
Заработал кирпичный завод
Казахстан и Соглашения Авраама: Этот шаг укладывается во внешнюю политику РК — Ильгар Велизаде
Президент Казахстана принял участие в саммите «Центральная Азия – США»
Токаев и Трамп провели переговоры в Белом доме
В партнерстве государства и общества
ChatGPT Edu станет частью образовательной системы Казахстана
Лауреаты премии «Дарын» определены
27 проектов реализуют в ЗКО на возвращенные активы
Илья Скуб назначен председателем комитета в Минтруда
В стране восстанавливают популяции редких видов животных
Интеллектуальную собственность – из тени
Тут рождаются новые имена
Президент наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики

Читайте также

«Парадоксальная ситуация»: Президент указал на нехватку спе…
Токаев поручил провести интеграцию информационных систем АПК
«Эту практику надо прекращать»: Токаев – об увлечении разра…
Президент раскритиковал медленные темпы выделения земли под…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]