Токаев поздравил Тамаша Шуйока с избранием на пост президента Венгрии

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Тамаша Шуйока с избранием на пост президента Венгрии.

– Убежден, что Ваш огромный политический опыт и намеченные высокие цели станут незыблемой основой для достижения процветания страны и повышения благосостояния граждан. Хотел бы подтвердить готовность совместно с Вами приложить усилия для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Венгрией, истоки которого имеют глубокие исторические корни, – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Президенту Венгрии успехов в его ответственной деятельности, а братскому венгерскому народу – благополучия.