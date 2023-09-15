Токаев предложил создать в ЦА Проектный офис по климатическим вопросам

Глава государства, выступая на заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала в Душанбе (Таджикистан), предложил создать Проектный офис стран ЦА по климатическим вопросам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

«Еще одна важная инициатива – создание Проектного офиса стран Центральной Азии по климатическим вопросам. Данный шаг позволит приступить к разработке действенных мер по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.

Мы положительно оцениваем участие Бишкека в деятельности Рабочей группы по совершенствованию фонда. Надеемся на возобновление Кыргызской Республикой полноценного членства в МФСА. В будущем будем рады председательству братского Кыргызстана в фонде», – отметил Касым-Жомарт Токаев.