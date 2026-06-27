В ходе рабочей поездки в Акмолинскую область Глава государства ознакомился с развитием спортивной инфраструктуры региона и встретился с местными спортсменами

Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец спорта Burabay Arena, где осмотрел зал настольного тенниса, бассейн и тренажерные залы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Здесь работают секции по шести видам спорта. Главу государства ознакомили с развитием сферы спорта и туризма в регионе.

Затем Президент побеседовал с известными спортсменами Акмолинской области. Атлеты поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за поддержку отечественного спорта.