Президент предложил европейским университетам открыть филиалы в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече лидеров «Центральная Азия – Европейский Союз» отметил, что Казахстан планирует масштабировать свои наработки в области цифровизации и делиться опытом с республиками ЦА, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

Токаев напомнил, что в марте этого года было объявлено об открытии компанией Microsoft Мультирегионального хаба в Казахстане, который, как предполагается, станет центром привлечения передовых технологий.

«Мы поставили задачу к 2025 году подготовить не менее 100 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов. Поэтому приглашаю европейские университеты к открытию филиалов в Казахстане, в том числе на базе технопарка Astana Hub, который станет важной региональной IT-площадкой.

В целом, мы планируем масштабировать свои наработки в области цифровизации и делиться своим опытом на региональном уровне», – заключил президент.