Фото пресс-службы Президента РК
Президент , Международное сотрудничество
Токаев пригласил руководителей компаний Башкортостана в Казахстан

В ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург Глава государства провел встречу с лидером Башкортостана Радием Хабировым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев и Радий Хабиров обсудили меры по дальнейшему укреплению сотрудничества между Казахстаном и Башкортостаном в торгово-экономической, промышленной, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Республика Башкортостан занимает особое место в стратегическом партнерстве Казахстана с Российской Федерацией. Глава государства отметил поступательное развитие торгово-экономических отношений Казахстана и Башкортостана.

"Мы безусловно заинтересованы в том, чтобы создавать и развивать конкретные проекты для делового сотрудничества между Казахстаном и Башкортостаном. Поэтому приглашаю Ваших руководителей компаний в Казахстан. Мы будем создавать все условия. Наш интерес абсолютно очевиден. Если с Вашей стороны будут предлагаться очень интересные совместные проекты с учетом индустриального потенциала, я думаю, хорошо поработаем", – сказал Президент.

По словам Главы государства, Башкортостан традиционно вносит большой вклад в укрепление межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Он полагает, что имеется большой потенциал расширения взаимодействия по различным направлениям и Казахстан нацелен на полноценную его реализацию.

В свою очередь Радий Хабиров выразил Главе нашего государства признательность за встречу и отметил стратегическую важность развития сотрудничества с Казахстаном.

"Башкортостан выражает сильное намерение продолжать работать с бизнесом Казахстана. Для нас это очень важно. Мы все это время не сидели сложа руки. Во время моего визита в Казахстан заключен ряд соглашений и договоренностей, которые были реализованы. Прежде всего мы создавали инфраструктуру взаимоотношений", – отметил Радий Хабиров.

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