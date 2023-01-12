Токаев примет участие в виртуальном саммите "Голос глобального Юга"
Президент
96
К участию в саммите главу государства пригласил премьер-министр Индии.
Завтра, 13 января, Касым-Жомарт Токаев по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди примет участие в виртуальном саммите «Голос глобального Юга». Об этом сообщила пресс-служба президента РК, передает Kazpravda.kz.
В ходе саммита главы государств и правительств развивающихся стран обсудят перспективы объединения усилий для решения актуальных проблем современного мира, проинформировали в Акорде.