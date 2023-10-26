Токаев принял министра культуры и информации

Глава государства принял министра культуры и информации Аиду Балаеву, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

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Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о текущей работе и перспективах деятельности министерства.

Президент был проинформирован о результатах реорганизации министерства, новых проектах, направленных на развитие сфер культуры и информации, религии и межэтнических отношений, гражданского общества, семейной и молодежной политики.

Аида Балаева представила план работы по развитию креативной индустрии, усовершенствованию кино- и книжной индустрии, подготовке ряда законопроектов.

В завершение встречи глава государства поставил перед министерством ряд конкретных задач по дальнейшему продвижению данных направлений.