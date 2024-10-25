Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага

Президент
70

Глава государства принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага, приуроченной ко Дню Республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: Акорда

Начальник роты почетного караула отдал президенту рапорт. Затем был поднят Государственный флаг и прозвучал Государственный гимн.

В своем выступлении на торжественной церемонии, посвященной Дню Республики, Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, что день принятия Декларации о государственном суверенитете Казахстана знаменует собой начало нашей священной Независимости.

Торжественное мероприятие дало официальный старт празднованию Национального праздника – Дня Республики.

Церемония поднятия Государственного флага пройдет во всех регионах Казахстана.

#Токаев #поднятие #государственный флаг

Популярное

Все
Чеченка с казахской душой
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Знание языка способно изменить жизнь
Решительный шаг к независимости
В октябре 1990-го страна ступила на новый путь развития
«Самостоятельности у шахт не было»
После публикации в «Казправде»
С заботой о старшем поколении
«Мы, запевалы бури, провозглашаем новый век!»
Первый шаг в самоопределении страны
Никогда не рано для любви... к Родине
Первый построенный в Мангистау военный катер спустили на воду
Общее дело
Почему фильм «Қыз-Жібек» называют визиткой Великой степи?
Не просто дата в календаре
Соберемся вместе
На высоте независимости
Никогда не поздно
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Четвертый успех в лучшем промоушене мира – UFC
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Засоряют Большой Алматинский канал
Реконструкция близится к завершению
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Задержан еще один подозреваемый по делу об убийстве Шерзата Болата
«Наш священный долг – сохранить память о героях войны для подрастающего поколения» – преподаватель
29 лет исполняется органам гражданской защиты Казахстана
День Республики – символ гордости и независимости
Новый президент и путь в ЕС: главное о выборах в Молдове
Редкие породы собак представили на выставке «Созвездии псовых» в Алматы
Запущен новый завод
Уроки казахского: книги, фильмы и музыка помогут овладеть языком
Прокуроров освободили от занимаемых должностей в Алматинской области
Куда поехать казахстанцам с наступлением холодов
Назначен заместитель председателя КНБ РК
Казахстанца с поддельными документами задержали в Акмолинской области
Несчастный случай на шахте «Саранская»: спецкомиссия приступит к расследованию
В Жамбылской области отметили Международный день белой трости
Сверхмассивная черная дыра поглощает поочередно звезды
Звезды тенниса поддержали детей с аутизмом в Алматы
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
В Атырау появится дендрологический парк
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Русская девушка с казахским менталитетом
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом

Читайте также

Президент: Благодаря сплоченности и солидарности мы преодол…
Токаев провел ряд бесед с участниками саммита «БРИКС плюс»
Глава государства выразил обеспокоенность в связи с обостре…
Токаев участвует в саммите БРИКС+

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]