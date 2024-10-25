Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага

Глава государства принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага, приуроченной ко Дню Республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Начальник роты почетного караула отдал президенту рапорт. Затем был поднят Государственный флаг и прозвучал Государственный гимн.

В своем выступлении на торжественной церемонии, посвященной Дню Республики, Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, что день принятия Декларации о государственном суверенитете Казахстана знаменует собой начало нашей священной Независимости.

Торжественное мероприятие дало официальный старт празднованию Национального праздника – Дня Республики.

Церемония поднятия Государственного флага пройдет во всех регионах Казахстана.