Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
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Глава государства принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага, приуроченной ко Дню Республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Начальник роты почетного караула отдал президенту рапорт. Затем был поднят Государственный флаг и прозвучал Государственный гимн.
В своем выступлении на торжественной церемонии, посвященной Дню Республики, Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, что день принятия Декларации о государственном суверенитете Казахстана знаменует собой начало нашей священной Независимости.
Торжественное мероприятие дало официальный старт празднованию Национального праздника – Дня Республики.
Церемония поднятия Государственного флага пройдет во всех регионах Казахстана.