Только политико-дипломатическое решение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в формате видеоконференции прошла по предложению Республики Армения.

В саммите также приняли участие Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, государственный секретарь Совета безо­пасности Беларуси Александр Вольфович, заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

Главы государств заслушали информацию Премьер-министра Армении о событиях на азербайджано-армянской государственной границе.

Выступая перед участниками сессии, Президент Казахстана подчеркнул необходимость решения конфликта исключительно политико-дипломатическими путями.

Касым-Жомарт Токаев призвал принять все возможные меры для стабилизации обстановки, отказаться от использования силовых средств, незамедлительно приступить к переговорам, сообщила пресс-служба Главы государства.