АБИИ и МНЭ подписали декларацию о совместной разработке трехлетнего инвестплана

Международное сотрудничество , Инвестиции
23
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выразил готовность поддержать Казахстан в достижении углеродной нейтральности

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров провел встречу с членами делегации Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) во главе с вице-президентом Константином Лимитовским, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В ходе диалога гости были проинформированы о текущей макроэкономической ситуации в нашей стране, проводимой работы по улучшению инвестиционного климата, новых программах и проектах в сфере инфраструктуры и обрабатывающей промышленности.

Учитывая специфику деятельности банка, особое внимание было уделено инициативам правительства, направленным на модернизацию и строительство транспортной, энергетической, водной и социальной инфраструктуры в Казахстане.

«Мы высоко оцениваем перспективы дальнейшего сотрудничества с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. Хотел бы подчеркнуть, что Казахстан вступает в новый инвестиционный цикл и сегодня представляет ряд крупных проектов, которые интересны с точки зрения инвестиций как международным финансовым институтам, так и частным инвесторам»,— сказал вице-премьер.

В свою очередь Константин Лимитовский отметил, что Казахстан, как один из учредителей АБИИ, сыграл значительную роль в создании и развитии банка. Признавая огромный потенциал для расширения сотрудничества, АБИИ готов внести свой вклад в успешную реализацию Национального плана развития Казахстана, а также поддержать его стремление к декарбонизации для достижения углеродной нейтральности к 2060 году.

В рамках встречи между АБИИ и Министерством национальной экономики РК подписана Декларация о намерении совместно разработать трехлетний инвестиционный план, который будет отражать секторы, области и проекты для возможного финансирования.

#инвестиции #декларация #АБИИ

Популярное

Все
Спасибо, Астана! До встречи в Бишкеке!
За дорожным движением будут следить дроны
Поголовье росло лишь на бумаге
Пора «закрутить гайки»!
В Конаеве ликвидируют ряд гаражных кооперативов
Каждая новая уборочная непохожа на предыдущую
Началась страда у свекловодов
Актюбинцы пытаются задействовать эффективные меры, чтобы заинтересовать молодежь в получении рабочих специальностей
От яблони Сиверса до легендарного апорта
Общественники провели мониторинг в школах и детсадах Астаны
Экспортеры казахстанской фанеры настаивают на  расследовании
В индустриальный регион приходят инвестиции
Школьный «беспредел»
В производственной сфере – огромные перспективы
«Барыс» одержал первую победу в сезоне
KGRCC поможет укрепить взаимодействие с Германией
Закон Республики Казахстан
Триумф казахстанских паралимпийцев: удача или закономерность?
Рассмотрены меры по укреплению Национального превентивного механизма
Третья в этом году комфортная школа открылась в Акмолинской области
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Закредитованность населения бьет все антирекорды
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
И сторонники, и противники строительства АЭС поддерживают проведение референдума
Нужно прислушаться к профессионалам
Измени мышление, и ты изменишь свою жизнь
Не нужно бояться мирного атома
В ряды спасателей МЧС вступил известный казахстанский спортсмен Артем Резников
В полицию Астаны поступил тревожный звонок из Великобритании
Зеленый фонд Алматы нуждается в реконструкции
Народный штаб за АЭС встретился с членами женского крыла партии AMANAT
«Не ломайте то, что и так хорошо работает!»
Чисто, красиво и добродушные люди: иностранцы поделились впечатлениями об Астане
Как рождается мирный атом
Федеральный канцлер Германии посетит Казахстан с официальным визитом
Чат единомышленников для изучения казахского языка создали в Актау
79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке
Государства без идеологии быть не может
Фанаты Димаша после концерта убрали за собой мусор
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
Культурная волна набирает силу
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа

Читайте также

Первое заседание правления Международного Фонда спасения Ар…
Казахстан ратифицировал сотрудничество с Узбекистаном в обл…
Главы делегаций стран ЦА обсудили приоритетные задачи Фонда…
Токаев представил свое видение сотрудничества ЦА и Германии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]