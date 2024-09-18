Первое заседание правления Международного Фонда спасения Арала прошло в Астане

Международный фонд спасения Арала (МФСА) был создан в 1993 году и является одним из ключевых региональных органов в Центральной Азии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

В мероприятии под председательством заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева приняли участие министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов, председатель исполнительного комитета МФСА Асхат Оразбай, заместитель премьер-министра Таджикистана Сулаймон Зиёзода, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Тангрыкули Атахаллыев, советник президента Узбекистана Шухрат Ганиев, чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Казахстане Дастан Дюшекеев.

Международный фонд спасения Арала (МФСА) был создан в 1993 году и является одним из ключевых региональных органов в Центральной Азии. Казахстан принял председательство в МФСА до 2026 года и сегодня провел первое заседание правления Фонда.

«МФСА стал мощным коллективным инструментом регионального сотрудничества, способным влиять на социально-экономическое благополучие в Центральной Азии. Благодаря тесному взаимодействию в рамках МФСА и политической воле глав государств, Фонду удалось консолидировать усилия наших стран в решении широких задач, связанных с Аральским кризисом. Убежден, что нынешнее заседание правления придаст дополнительный импульс усилиям наших стран. Нам необходим долгосрочный механизм взаимовыгодного использования водно-энергетических ресурсов бассейна Аральского моря. Также необходимо обеспечить согласованные действия по режимам работ водохранилищ с учетом энергетических и ирригационных интересов в бассейнах рек Сырдарья и Амударья. Прямое взаимодействие водников и энергетиков позволит принимать согласованные решения при аномальных климатических условиях: наводнениях и засухах», — отметил вице-премьер Канат Бозумбаев во время своего выступления.

В ходе заседания казахстанской стороной был предложен План работы. Документ состоит из 10 направлений и более 40 мероприятий по реализации поручений глав государств-учредителей и президента МФСА, совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы Фонда.

Приоритетным направлением также является дальнейшая реализация двух масштабных проектов: Программа действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря, в рамках которой в регионе реализуются 35 проектов, и Региональная программа по охране окружающей среды для устойчивого развития в Центральной Азии.

По итогам обсуждений состоялась церемония подписания решений заседания и утверждения плана работы исполнительного комитета МФСА под председательством Казахстана.

Отметим, что правительством Казахстана уделяется приоритетное внимание решению насущных проблем в зоне экологического бедствия. В этом году 275 тыс. га высохшего дна Арала будет засажено саксаулом. До конца 2025 года эта площадь составит 1,1 млн га. Такую задачу в 2021 году поставил президент Казахстана в целях улучшения экологической обстановки в Приаралье.