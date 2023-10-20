Токаев принял ветеранов геологической отрасли Казахстана

Глава государства принял ветеранов геологической отрасли Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

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Касым-Жомарт Токаев встретился с заслуженными деятелями геологической отрасли страны – академиком Национальной академии наук Серикбеком Даукеевым, президентом ТОО «Меридиан Петролеум» Балтабеком Куандыковым, директором Института геологических наук имени К.И. Сатпаева Героем Жолтаевым и президентом общественного объединения «Академия минеральных ресурсов» Булатом Ужкеновым.

На встрече президент отметил, что геологическая отрасль является основой поступательного развития всего недропользования и важной составляющей экономики страны.

По мнению главы государства, отрасль нуждается в новом импульсе, особенно в части геологоразведки и комплексного изучения недр. Поэтому в недавнем послании перед правительством поставлена задача довести площадь геолого-геофизической изученности к 2026 году до 2,2 млн квадратных километров.

Как сказал Касым-Жомарт Токаев, в целях привлечения иностранных инвесторов, капитала и современных технологий в геологоразведку принимаются комплексные меры. При этом важно сохранить баланс между открытостью геологической сферы для инвестиций и обеспечением интересов государства.

Также были обсуждены актуальные вопросы геологической отрасли и предложения по ее стимулированию.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность ветеранам за их весомый вклад в развитие отечественной геологии.