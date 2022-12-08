Токаев принял вновь избранного председателя Верховного суда

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял нового председателя Верховного cуда Асламбека Мергалиева. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития судебной системы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Председатель Верховного cуда поделился своим видением концептуальных направлений совершенствования судебной системы с целью обеспечения верховенства права и повышения доверия к судам.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость дальнейшего повышения качества правосудия и реализации мероприятий по модернизации судебной системы, обозначенных в его Послании народу Казахстана.