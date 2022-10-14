Токаев высказался о боевиках и призвал активизировать контакты по линии спецслужб

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите "Центральная Азия – Россия" в Астане указал на важность своевременного выявления и предотвращения угрозы экстремизма в регионе, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Помимо традиционных на первый взгляд выходят такие новые вызовы, как просачивание экстремистской идеологии, прямая и скрытая инфильтрация в наш регион боевиков, деструктивных элементов», - сказал Токаев.

В этой связи он предложил активизировать контакты по линии специальных служб для своевременного выявления и предотвращения подобных угроз.