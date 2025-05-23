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Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Сапиев Еркебулан Оналбекович назначен Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации тюркских государств по совместительству.

Жумабек Рауан Абдиманапулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах.

Садыков Барлыбай Каримович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Кения, Постоянным представителем Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций в городе Найроби по совместительству. Он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Федеративной Демократической Республике Эфиопия.

Адилбаев Жалгас Жумаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Федеративной Демократической Республике Эфиопия.

Указом Главы государства Мухаметалиулы Нажмедин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах.

Также распоряжением Главы государства Лавренов Василий Сергеевич назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии.