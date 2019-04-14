Токаев прокомментировал запуск казахскоязычной версии сайта Национального информагентства Узбекистана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал запуск казахскоязычной версии сайта Национального информационного агентства Узбекистана – УзА, передает Kazpravda.kz.
"В связи с объявлением в Узбекистане Года Казахстана Национальное информационное агентство Узбекистана запустило версию сайта УзА на казахском языке. Это стало возможным благодаря Елбасы Н.Назарбаеву и Президенту Узбекистана Ш.Мирзиееву, которые подняли дружественные отношения между братскими странами на новый уровень", – отметил Касым-Жомарт Токаев в Twitter.
Накануне появилась информация о том, что Национальное информационное агентство Узбекистана запускает версию веб-сайта на казахском языке.
Уза – официальный государственный источник информации, которая распространяется на 8 языках – узбекском, русском, английском, французском, немецком, испанском, арабском и китайском.
"Теперь веб-сайт агентства дает возможность передавать оперативную и объективную информацию о новостях и преобразованиях, осуществляемых в Узбекистане и Казахстане. Главными задачами веб-сайта считаются наиболее полное освещение важных общественно-политических событий в двух странах, пропаганда исконной близости, дальнейшее укрепление уз дружбы и согласия. Данная страница будет способствовать укреплению добрососедских и братских отношений, обеспечению интересов во всех сферах", – говорится в сообщении на сайте УзА.