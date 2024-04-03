Токаев: противостояние «трем силам зла» – приоритет председательства Казахстана в ШОС

Нельзя допустить, чтобы проявления терроризма, экстремизма и сепаратизма использовались для подрыва внутренней стабильности в наших государствах, заявил Лидер Казахстана, передает Kazpravda.kz

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Президент напомнил, что Шанхайская организация в свое время создавалась для обеспечения стабильности и безопасности в регионе, чтобы сообща противостоять «трем силам зла».

«Эти угрозы сейчас не просто остаются актуальными, но и трансформируются, обретая новую остроту. От нас, в свою очередь, нужны более системные и решительные ответные действия. Нельзя допустить, чтобы проявления терроризма, экстремизма и сепаратизма использовались для подрыва внутренней стабильности в наших государствах. Противодействие «трем силам зла», а также транснациональной организованной преступности, незаконному обороту наркотиков и вызовам кибербезопасности является одним из приоритетов председательства Казахстана в ШОС», – сообщил президент.

Он полагает, что необходимо принять программу сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы. В выступлении также отмечена важность принятия Антинаркотической стратегии ШОС на 2024-2029 годы и Программы действий по ее реализации.