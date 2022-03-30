В резиденции Акорда под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось рабочее совещание по наиболее актуальным вопросам финансово-экономической повестки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Глава государства отметил, что геополитическая неопределенность оказывает серьезное давление на нашу экономику, в связи с чем государственные органы должны работать слаженно и эффективно.

«Ситуация меняется очень быстро. В таких условиях важно детально просчитывать свои шаги, четко и быстро оценивать все риски и возможности. Решения должны быть взвешенными и приниматься без промедления и бюрократических проволочек», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В ходе совещания о текущем состоянии и прогнозах развития экономики доложил Премьер-министр Алихан Смаилов. Председатель Национального банка Галымжан Пирматов отчитался о проводимой в настоящее время денежно-кредитной политике. Информацию об уточненных параметрах республиканского бюджета на 2022 год представил заместитель Премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Участники мероприятия обсудили вопросы оптимизации расходов бюджета, подготовки к весенней посевной кампании, развития экспортной политики и привлечения инвестиций, совершенствования транспортной логистики, а также реализации Программы повышения доходов населения.

По итогам совещания Главой государства Правительству и Администрации Президента дан ряд поручений по вопросам социально-экономического развития страны.