Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран

Президент Казахстана произвел ряд кадровых перестановок руководителей диппредставительств страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
Так, указом главы государства Бауржан Мухамеджанов освобожден от должности посла Республики Казахстан в Грузии.
На эту должность назначен Малик Мурзалин, он освобожден от должности заместителя руководителя Администрации президента Республики Казахстан.
«Указом главы государства Избастин Темиртай Рымтаевич освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Болгария.
Темирбаев Виктор Валерьевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Болгария, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Литовской Республике;
Уразаев Тимур Бибиталиевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Литовской Республике;
чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Сапиев Еркебулан Оналбекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству», - сообщила пресс-служба Акорды.