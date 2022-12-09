Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран

Президент Казахстана произвел ряд кадровых перестановок руководителей диппредставительств страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: akorda.kz

Так, указом главы государства Бауржан Мухамеджанов освобожден от должности посла Республики Казахстан в Грузии.

На эту должность назначен Малик Мурзалин, он освобожден от должности заместителя руководителя Администрации президента Республики Казахстан.

«Указом главы государства Избастин Темиртай Рымтаевич освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Болгария.

Темирбаев Виктор Валерьевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Болгария, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Литовской Республике;

Уразаев Тимур Бибиталиевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Литовской Республике;

чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Сапиев Еркебулан Оналбекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству», - сообщила пресс-служба Акорды.