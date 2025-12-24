«Дефицит школ – одна из самых актуальных проблем в стране. Темпы возведения школ отстают от роста численности детей. В ближайшие три года дефицит ученических мест может достичь 400 тысяч. В частности, по прогнозам, в столице этот показатель составит 28 тысяч. Аналогичная ситуация может сложиться в Алматы, Шымкенте, а также в Алматинской, Туркестанской и Мангистауской областях. Конечно, в этом направлении проделана определенная работа. За последние 5 лет было введено в эксплуатацию около тысячи школ на более чем миллион учеников. В Астане построены 75 учебных заведений. Сейчас в городе не осталось школ с трехсменным обучением», - сказал он на совещании по развитию столицы.