Иллюстративное фото пресс-службы Президента РК
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Токаев: в мире нет ничего важнее счастья и улыбок детей

Пресс-служба Президента РК опубликовала поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Международным днем защиты детей, передает Kazpravda.kz.

"Уважаемые соотечественники! Международный день защиты детей – прекрасный праздник, наполненный особой радостью и теплотой. Этот день еще раз напоминает нам всем, что в мире нет ничего важнее счастья и улыбок детей. Создание благоприятных условий для всестороннего развития подрастающего поколения всегда было одной из главных задач нашего государства. Мы строим уютные детские сады и современные школы, открываем инновационные центры, дворцы школьников и спортивные площадки, запускаем кружки и секции", – говорится в поздравлении.

Президент отметил, что в рамках Года детей реализуется множество новых полезных проектов, проходят различные мероприятия, нацеленные на раскрытие потенциала каждого ребенка.

"С каждым годом государство будет усиливать это направление работы, поскольку благополучие детей является основой устойчивого прогресса и светлого будущего нашей страны. Поздравляю юных казахстанцев и всех сограждан с этим замечательным праздником! Желаю всем крепкого здоровья и успехов!" – заключил Глава государства.

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