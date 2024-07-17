Токаев встретился с главой Агентства по стратегическому планированию

Глава государства принял председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Жандоса Шаймарданова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Жандос Шаймарданов ознакомил с информацией о текущих трендах в национальной и мировой экономике, а также с предложениями по дальнейшей реализации структурных реформ.

Он доложил об институциональном усилении основ государственной статистики и управления данными. Бюро национальной статистики наделено полномочиями государственного контроля в отношении административных источников. До конца текущего года будет проведена оценка качества баз данных девяти государственных органов. Это позволит распространить стандарты качества и международную методологию на административные источники данных.

Глава агентства проинформировал о переходе ведомства от краткосрочного к среднесрочному планированию статистической деятельности на период до трех лет с учетом активного использования административных и альтернативных источников информации. Реформы позволят сократить статистическую отчетность до 2 раз, при этом повысится качество данных и доверие к официальной статистике.

По итогам встречи президент подчеркнул важность качественной проработки социально-экономических реформ и поручил председателю агентства продолжить дальнейшую работу в этом направлении.