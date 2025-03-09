Токаев встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой

По итогам прошлого года взаимный товарооборот между странами составил около 20 млрд долларов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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«У меня остались приятные воспоминания о своем визите в Италию, который оказался чрезвычайно успешным благодаря Вашему гостеприимству и готовности создать все условия для продуктивных переговоров. Между двумя государствами налажено очень тесное сотрудничество в различных областях. Многие итальянские компании работают на нашем рынке. Происходит бурный рост. Динамично развиваются и культурно-гуманитарные связи. Поэтому я считаю, что между нашими странами выстроены весьма прочные отношения», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь, Серджо Маттарелла высоко оценил состояние двусторонних связей, а также отметил наличие значительного потенциала для расширения стратегического партнерства между Казахстаном и Италией.

«У нас действительно превосходные отношения во всех сферах – политической, экономической, торговой и культурной», – добавил президент Италии.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Италия занимает третье место среди крупнейших торговых партнеров Казахстана, а также входит в топ-5 крупнейших инвесторов в нашу экономику.

По итогам прошлого года взаимный товарооборот составил около 20 млрд долларов.