Токаев выразил соболезнования Байдену

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену в связи с гибелью школьников и взрослых в результате стрельбы в начальной школе Робба города Увальде в штате Техас, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и сочувствие семьям, потерявшим своих близких, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Разделяю скорбь жителей Техаса и всех Ваших соотечественников по жертвам этого чудовищного преступления", – говорится в телеграмме Главы государства.

Сегодня стало известно, что более 20 человек – 18 учеников и трое взрослых – стали жертвами стрельбы в начальной школе на юге штата Техас в США.

Мотивы массового убийства до настоящего времени не известны. Губернатор Эбботт рассказал, что подозреваемый 18-летний Сальвадор Рамос, по информации очевидцев, подъехал к школьному кампусу на автомобиле и вошел в здание школы, вооруженный пистолетом и, возможно, винтовкой.

По словам губернатора, он был убит полицейскими на месте происшествия.

Президент США Джо Байден отдал распоряжение о том, чтобы американские флаги на федеральных зданиях были приспущены.