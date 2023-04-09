Токаев  выразил соболезнования председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову в связи с кончиной его матери Огулабат Бердымухамедовой, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Aqorda .

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"С глубокой скорбью воспринял трагическую весть о кончине Вашей матери – уважаемой Огулабат Бердымухамедовой. Жизненный путь Огулабат эдже служит образцом истинной любви к своей Родине и народу, является олицетворением мудрости, высокой духовности и большого милосердия. Разделяя боль невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю Вам и Вашим близким искренние соболезнования, слова сочувствия и поддержки", – говорится в телеграмме.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев также выразил соболезнования президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.