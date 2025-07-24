Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета в Амурской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

По информации директора аэропорта города Тынды, при падении Ан-24 произошло возгорание самолета, при облете Ми-8, с воздуха живые не обнаружены.

По данным оперативных служб, на борту находились 40 пассажиров, в том числе 2 детей, и 6 членов экипажа. Губернатор Амурской области Василий Орлов в свою очередь сообщил, что, по предварительным данным, на борту пропавшего самолета было 43 пассажира, включая 5 детей, а также 6 членов экипажа.