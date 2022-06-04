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Президент
Токаев высказался о фактах оскорбительного отношения к госсимволам Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе торжественной церемонии, приуроченной к 30-летию государственных символов, заявил о необходимости положить конец фактам оскорбительного отношения к ним, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Президент подчеркнул, что уважение к основным ценностям нашей страны является долгом каждого из нас и подчеркнул необходимость положить конец фактам пренебрежительного или оскорбительного отношения к ним.

"Важно ужесточить законодательство об использовании государственных символов. При этом необходимо проводить широкую разъяснительную работу с молодежью. Это задача всего общества. В связи с этим сегодняшнее торжественное мероприятие имеет большое воспитательное значение. Поднятие флага – особая церемония, знаменующая самые важные события. В те моменты, когда наш народ принимает исторические решения, мы считаем хорошим знаком наш стяг, развевающийся в небе", – сказал Президент.

Глава государства отметил, что в условиях нарастающих вызовов в глобальной экономике и беспрецедентной геополитической напряженности нам следует с утроенной энергией укреплять нашу государственность.

"Ни в коем случае нельзя допускать оскорбления, тем более глумления над нашими государственными символами. Тех, кто совершает такие действия, необходимо строго наказывать. Будучи единой нацией, мы вместе сможем преодолеть любые трудности и построить справедливое, эффективное государство", – подчеркнул Президент.

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