Фото пресс-службы Президента РК
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Президент выступит с обращением к казахстанцам

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к казахстанцам, сообщает Kazpravda.kz.

"Сегодня в 20:00 в эфире республиканских телеканалов Президент Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Казахстана по результатам прошедшего 5 июня референдума", – говорится в сообщении пресс-службы Президента РК.

Напомним, накануне в Казахстане прошел республиканский референдум по новым поправкам в Конституцию. 

"Общее число граждан РК, имеющих право участвовать в референдуме – 11 734 642 человека. Приняли участие в голосовании 7 986 293 или 68,06% от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Таким образом, референдум можно считать состоявшимся. Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, составило 77,18% от принявших участие в голосовании во всех регионах страны, а это 6163 863 человека", – сообщил ранее председатель ЦКР Нурлан Абдиров.

На референдум были вынесены изменения и дополнения в Конституцию, затрагивающие 33 статьи Основного закона. Пакет поправок инициирован Президентом Касым-Жомартом Токаевым в рамках пакета политических реформ. Изменения определяют переход от суперпрезидентской модели к системе "сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство". Поправками предусмотрено сокращение полномочий Главы государства, запрет для близких родственников Президента занимать ключевые должности в государственных органах и квазигосударственных компаниях, изменение системы формирования Сената, введение на выборах разного уровня наряду с пропорциональной также мажоритарной системы и ряд других преобразований.

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