Токаев: взрывы в Арысе показали недостаток в организации мер по ликвидации ЧС
Жанат Тукпиев
Президент РК Касым-Жомарт на расширенном заседании Правительства поручил, заявил что взрывы в Арысе показали упущение в мобилизационной подготовке и недостатке в планировании и организации мер по ликвидации ЧС, передает корреспондент Kazpravda.kz
"Поручаю Министерству обороны провести детальный анализ по другим аналогичным объектам. Информацию по итогам анализа внести в срок до 20 августа. Это событие показало упущение в мобилизации, мобилизационной подготовке, недостатке в планировании и организации мер по ликвидации ЧС. Важно сделать выводы из случившегося. Впредь такие ситуации не должны повторяться. Правительству надо рассмотреть вопрос повышения функциональной готовности и эффективности служб, ответственных за предупреждение ликвидации ЧС. Соответствующие предложения должны быть внесены в месячный срок. Вся работа по ликвидации взрыва в Арыс будет находиться на моем личном контроле" – заявил Токаев.
Напомним, 24 июня прогремел взрыв в воинской части города Арыс Туркестанской области. Под руководством акима области Умирзака Шукеева была создана оперативная группа, которая ведет соответствующую работу в городе. Позже Министерство обороны Казахстана сделало официальное заявление по поводу взрыва.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вылетел в Арыс, чтобы лично ознакомиться с ситуацией после ЧП.
Глава государства встретился с эвакуированными жителями Арыса, осмотрел жилые дома и административные объекты, наиболее пострадавшие от взрывов на складе боеприпасов, а также поручил принять первоочередные меры по обеспечению оперативного размещения граждан, потерявших жилье, и оказанию всесторонней помощи пострадавшим, в том числе медицинской.
Позднее появилось сообщение о том, что все пропавшие дети из Арыса найдены и переданы родителям.
Отметим, что казахстанцы со всех регионов страны приняли участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Арыса.
Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев поблагодарилказахстанцев за сплоченность после ЧП в Арысе.
МВД опубликовало видеоролик о чрезвычайной ситуации в Арысе.