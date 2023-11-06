Токаеву доложили о показателях работы Антикора

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали. Главе государства было доложено о результатах работы Антикора за 10 месяцев этого года, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба президента РК

Так, за отчетный период в стране зарегистрировано порядка 1 500 коррупционных преступлений, изобличено более 1 100 лиц, из которых 158 –– руководители различного уровня.

В суд направлено более 1 тысячи дел, возмещено 282 млрд тенге ущерба.

Председатель агентства также сообщил, что с 2022 года обеспечен возврат в бюджет и субъектам квазигосударственного сектора имущественных активов и денег на сумму порядка 857 млрд тенге.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе расследования ряда уголовных дел.

Кроме того, Асхат Жумагали отчитался о ходе работы по превенции коррупции.

В рамках реализации Карты коррупционных рисков осуществляется мониторинг строительства социальных объектов, по которым нарушены сроки сдачи, имеются риски хищений. Установлено 156 таких объектов во всех регионах страны с общим бюджетом 2,44 трлн тенге.

В рамках взаимодействия с гражданским обществом реализуется проект «Антикоррупционное волонтерство», в котором на сегодня принимают участие более 2 тысяч неравнодушных казахстанцев.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по продолжению системной работы по противодействию коррупции и усилению превентивных мер.