Токаеву представили предложения о развитии экономики в условиях глобального кризиса

Касым-Жомарт Токаев принял известного экономиста Жаксыбека Кулекеева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Главе государства были представлены предложения о развитии национальной экономики в условиях глобального геополитического кризиса, а также об укреплении роли нефтегазового сектора.

Известный экономист и общественный деятель Жаксыбек Кулекеев также поделился с Касым-Жомартом Токаевым своим видением перспектив социально-экономического развития страны.