Токаеву рассказали о подготовке к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий

Глава государства принял председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о подготовке к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет 14-15 сентября 2022 года в Нур-Султане. Участники религиозного форума обсудят роль лидеров мировых и традиционных конфессий в социально-духовном развитии человечества в постпандемийный период.

Ожидается, что в Съезде примут участие религиозные и духовные лидеры высокого уровня.

Секретариатом Съезда ведется активная работа по подготовке к проведению форума на высоком организационном и содержательном уровне.

Маулен Ашимбаев также рассказал об итогах работы Сената во 2-й сессии Парламента VII созыва. На сегодня Парламентом принято и направлено на подпись Главе государства 68 законов.

Депутатами Сената в текущей сессии самостоятельно инициировано 18 законопроектов.

Кроме того, Главе государства была представлена информация о процессе оптимизации законотворческих процедур в рамках Конституционной реформы.