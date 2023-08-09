Токан Султаналиев: «Помню каждого пациента»

Когда мы зашли в кабинет к хирургу, то увидели на столе журналы. На пожелтевших страницах записаны даты, имена пациентов, диагнозы, есть даже рисунки сосудов, схемы операций. Таким образом Токан Султаналиев фиксирует каждую операцию с 1972 года. А рисунки показывают, что хирург, как любой человек, рефлексирует и творчески подходит к работе.

Токан Анарбекович – живая легенда казахстанской хирургии. Одним из первых в стране он проводил сложные операции, защитил кандидатскую и док­торскую диссертации в Москве и ввел много новаций в сосудис­той хирургии. Так, профессор Султаналиев имеет 37 патентов и 5 авторских свидетельств на изобретения, является автором более 420 научных работ.

Родился будущий хирург 10 августа 1949 года в поселке Полит­отдел Каскеленского района Алматинской области в обычной семье рабочих. Мальчик рос любознательным, стремился к знаниям, хотя в послевоенное время, как сказали бы сейчас, с источниками информации было не густо – не хватало книг, фильмы смотреть тоже не было возможности. А интерес к профессии врача неожиданно зажгла… история смерти поэта Пушкина.

– В девятом классе к нам пришел новенький – Коля Зубарев. У него дома была небольшая библиотека, среди изданий – книга «Высокое искусство», посвященная хирургии. Я начал листать и увидел на первой странице описание дуэли Пушкина с Дантесом. Сейчас с такой раной поэта спасли бы в любой районной больнице. Меня тогда это захватило, и я решил стать хирургом, – признается с улыбкой Токан Анарбекович.

Окончив школу в 1966 году, Токан подал документы в Алматинский государственный медицинский институт. Поступить в престижный вуз было непросто.

– Всего 375 мест, и одних только обладателей золотой медали, которые подали документы, – около 600 человек. Среди поступающих были те, кто окончил медучилище, им давали преимущество. Три экзамена. Я хоть и не был золотым медалистом, но сдал все на пять, и вскоре пришло известие – поступил! – вспоминает он.

Студенческая жизнь захватила юношу. Хоть и была большая нехватка учебников, оборудования, студент Султаналиев усерд­но учился.

– Два учебника на четырнадцать человек, мы передавали их из рук в руки, переписывали, заучивали. В институте проводили весь день. Четыре пары, одна пара – два часа. Считайте – восемь часов каждый день. Помимо предметов по медицине учили латынь, органическую и неорганическую химию, математику и физику. Думали тогда: зачем нам геометрия? Но она пригодилась – на операциях важно математически считать, – говорит Токан Анарбекович.

С третьего курса студенты начали заниматься общей хирургией. Их приглашали на операции в качестве ассистентов, и после двадцати таких практик разрешали делать первые разрезы. Так, преподаватель Керимше Адильбеков дал любознательному студенту Султаналиеву прооперировать небольшое образование – липому на предплечье пациента.

– Это моя первая операция. Было страшно: вдруг сделаю что-то не так. Удаляли под местной анестезией. Я стою в нерешительности, а преподаватель говорит: «Режь!» Неуверенно вожу скальпелем. Тогда Керимше Адильбекович сам разрезал, надавил – и липома выскочила. Я аж оторопел, – вспоминает наш собеседник.

После окончания учебы в мед­институте Токан Султаналиев пошел в интернатуру. Помнит судьбоносную встречу с именитым профессором Эдилем Айдархановичем Апсатаровым.

– Ему было тогда всего 32 года, но уже доктор медицинских наук. Он собрал нас, молодых студентов, сказал, что мы стоим у истоков сосудистой хирургии в стране. Если раньше отделения сосудистой хирургии были только в Москве и крупных союз­ных городах, то с начала 70-х годов они стали появляться в регионах. Нужны были кадры, – рассказывает хирург.

Токан Султаналиев стал работать хирургом-ординатором, а затем возглавил отделение магистральных сосудов в Цент­ральной клинической больнице Алматы. Спустя несколько лет молодой специалист почувствовал, что ему не хватает научной «подпитки». Поэтому в 1976 году решил поступать в аспирантуру в Институт сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева в Москве. Его направили в отделение к профессору Анатолию Покровскому, с которым у него сложились теплые отношения.

– Под началом Анатолия Владимировича я занимался серьезной проблемой – вазоренальной гипертензией при неспецифическом аортоартериите. Это гипертоническая болезнь почечного характера, когда сосуды почек поражены, – объясняет хирург.

Завершив аспирантуру, Токан Анарбекович больше года ждал защиты кандидатской диссертации.

– В Москве по теме сосудистой хирургии аспиранты защищались только в двух местах – у профессоров Покровского и Пет­ровского. Большая очередь, в месяц только две защиты. Поэтому я вернулся в Алматы и продолжил практику хирурга. А когда пришло время защищаться, то все прошло успешно, – говорит профессор.

Через 10 лет судьба снова свела с профессором Покровским. На этот раз Токан Султаналиев поступил в докторантуру в Инс­титут хирургии им. А. В. Вишневского в Москве.

– Анатолий Владимирович к тому времени перешел в институт Вишневского. Ему не хватало опытных помощников, и он обрадовался, когда узнал, что я приехал. Говорит: «Я набрал к себе в сотрудники молодежь. Нужно их обучить». И я взялся за молодых ординаторов, показывал им, сначала оперировал собак, потом доверили сложные операции, – рассказывает он.

Сейчас все ученики Султан­алие­ва – известные врачи, профессора, академики, сами возглавляют медицинские инс­титуты России. Они до сих пор помнят и благодарят хирурга-казахстанца, который помог им делать первые шаги в профессии.

Получив докторскую степень, Токан Анарбекович стал заведующим кафедрой хирургии, а позже – ректором Алматинского государственного института усовершенствования врачей. Несмотря на академическую занятость, прославленный хирург продолжал много оперировать. Понимая, что в нем нуждаются не только в Алматы, профессор ездил по всем регионам, проводил сложные операции и обучал молодых коллег.

– В то время в регионах остро не хватало сосудистых хирургов, – продолжает Токан Султан­алиев. – Медучреждения мало друг о друге знали, поэтому мы создали Казахстанское общество сосудистых хирургов и Ассоциацию флебологов, которые я возглавил. Это дало толчок развитию сосудистой хирургии по всей стране.

В 2009 году Токан Султаналиев возглавил Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи в Астане. Поз­же центр был реорганизован в Национальный научный центр онкологии и трансплантологии, где с 2014 года и по сей день профессор трудится главным хирургом.

Несмотря на возраст, Токан Анарбекович выполняет самые сложные операции – на грудной и брюшной аорте и магистральных сосудах. Впервые в Казахстане провел ортотопическую трансплантацию печени.

О совместной операции с профессором вспоминает заведующий Центром сосудистой хирургии Ирлан Сагандыков.

– Однажды к нам поступил пациент с аневризмой брюшной аорты – это расширение аорты в два-три раза, которая могла лопнуть в любой момент. Это крайне тяжелый случай. Токан Анарбекович успешно провел операцию – пациент выздоровел. В 2011 году профессор Султаналиев впервые в Казахстане внедрил установку стент-графтов пациентам с аневризмой. Без разреза устанавливается специальное изделие медицинского назначения в просвет аорты, тем самым предотвращается ее разрыв. Это был поистине прорыв в сосудистой хирургии не только в нашей стране, но и в СНГ, – с гордостью говорит Ирлан Сагандыков.

Во время операции профессор всегда собран и спокоен, никогда не повышает голос на коллег.

– Как-то раз я делал операцию на сонной артерии, и что-то не получалось. Токан Анарбекович подошел сзади и аккуратно положил руку мне на плечо: «Ирлан, все нормально, продолжай». Этих слов было достаточно, чтобы успокоиться и успешно завершить операцию. Не раз он спокойно показывал, как правильно выделять и обрабатывать сосуд. Токан Анарбекович музыкально одарен, поэтому каждая его операция, словно красивая песня – спокойная, аккуратная, гармоничная, – рассказывает Ирлан Сагандыков.

С особой заботой Токан Султаналиев относится к молодым хирургам: он подготовил больше пятидесяти резидентов, которые обучают уже своих учеников.

– Сейчас у меня пять докторантов PhD, которые занимаются различными направлениями в сосудистой хирурги. Один из них защитил докторскую диссертацию в Японии. Все они – способные хирурги, которым я могу доверить любую операцию, – говорит профессор.

За большой вклад в казах­станскую медицину Токан Султаналиев награжден Почетной грамотой Президента РК, медалью «Ерен енбегі үшін», орденом «Құрмет», нагрудным знаком «Алтын дәрігер», медалью им. А. В. Вишневского и другими наградами. Казахстанский хирург является академиком Российской академии медико-технических наук и членом Всемирной ассоциации хирургов.

Именем казахстанского ученого Токана Султаналиева назвали одну из больших звезд в созвез­дии Льва. Это очень символично, ведь звезда Токана Султаналие­ва как профессионала светит ярко, освещая небо казахстанской нау­ки. А вокруг нее много других звезд – это ученики и последователи прославленного профессора.