Только общими усилиями

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Самат Бейсембаев

Благодаря помощи волонтеров удалось сэкономить порядка 300 млн тенге.

Коллаж: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

В Астане прошла международная конференция «20 лет Конвенции ООН против коррупции: объединим усилия общества и государства». Ее организатором выступило Рес­публиканское общественное объединение «Общенацио­нальное движение против коррупции «Жаңару».

Участники форума обсудили вопросы эволюции законодательной работы в данной сфере, имплементации норм международных договоров, правоприменительной прак­тики, открытости органов власти, коллаборации общественных организаций и госорганов, формирования антикоррупционной правовой культуры граждан, воспитания правового сознания молодежи и роли общественных организаций в этих процессах.

Одной из главных новостей стала озвученная участниками конференции сумма бюджетных средств, сэкономленных за счет работы волонтеров. Речь шла о 300 млн (!) тенге. Как выяснилось, волонтеры мониторят портал госзакупок и другие проекты на наличие нарушений, завышения цен.

– В рамках общественного контроля уже порядка двух тысяч граждан изъявили желание участвовать в проекте, – рассказал руководитель управления службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Мирас Каргабай. – Они зарегистрировались как волонтеры. И уже помогли сэкономить около 300 миллионов тенге бюджетных средств. С их помощью устраняются различные нарушения со стороны госорганов, связанные, допустим, с некачественным строительством инфраструктурных проектов, дорог, благоустройством дворов, ремонтом отдельных соцобъектов.

Важной участники форума считают и необходимость сис­темной и поступательной работы по устранению причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям. К слову, в течение 10 лет с момента соз­дания движение «Жаңару» подключало к работе ученых, бывших сотрудников правоохранительных органов, общественных и государственных деятелей. Вместе они многое делают для повышения правовой грамотности работающей молодежи и студенчества.

В завершение встречи участники выразили уверенность, что только совместными усилиями государства, общества и каждого гражданина можно преодолеть коррупцию.

#Астана #ООН #коррупция #конференция

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