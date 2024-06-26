Толық адам, digital юрта и лидеры из Forbes Статьи 26 июня 2024 г. 2:03 43 Бибихан Серикова Под шаныраком цифровой юрты в NU прошла встреча выпускников разных лет фото Нургуль Балтабаевой В этом году NU, который входит в топ 30% лучших исследовательских университетов всего мира, выпустил десятую когорту выпускников. Бывшие студенты поделились своими успешными проектами, которые сегодня представляют большую социальную значимость и вносят вклад в развитие экономики страны. Открыл встречу и. о. президента NU доктор Илесанми Адесида, отметивший особенность выпускников вуза: – Когда мы спрашиваем работодателей, чем отличаются выпускники NU от выпускников других университетов, они отвечают, что наши не создают проблем, а решают их. Это проявление лидерства, способность выявлять проблемы и находить решения. Это очень важно. Развитию лидерства в университете способствуют постулаты философии Абая «Толық адам», реализуемой в вузе и направленной на формирование патриотичной молодежи. Не случайно встреча состоялась в цифровой юрте, символизирующей такие ценности NU, как инновации и культурное наследие. Вице-президент по студенческим делам и международному сотрудничеству Кадиша Даирова рассказала, что изначально у руководства была одна большая миссия – создать университет мечты в Казахстане. Международный научный вуз, где будут работать и учиться люди XXI века – толық адам. – Вы можете с гордостью отмечать в своем резюме, что окончили NU, который сегодня в числе 30% лучших университетов мира. Это не произошло за один день, большая команда работала над этим: студенты, профессорско-преподавательский состав, администрация университета и все остальные причастные. Мы всегда придерживались двух принципов: меритократия и сотрудничество со стратегическими партнерами, – рассказывает Кадиша Даирова. Также она вспомнила, как в 2009 году предложила Гарварду партнерство с университетом, который еще строился. Бывший вице-провост по международным делам Хорхе Домингес послушал, как тогда казалось, футуристический рассказ о будущем университете в сердце Центральной Азии и попросил вернуться позже с этим предложением. А в этом году делегация Гарвардского университета сама приехала в Казахстан, чтобы предложить сотрудничество NU. Директор Центра национальной культуры, который создан при университете в целях воспитания патриотичной молодежи, Гультас Курманбай подробнее рассказала о реализации концепции «Толық адам». – Глава государства подчеркнул, что концепция «Толық адам» должна стать основой любой сферы нашей жизни – от системы государственного управления и образования до бизнеса и института семьи. По настоящему «толық адам», который держит разум и сердце в чистоте, может быть и хорошим инженером, и хорошим врачом, и хорошим президентом, – сказала она. Выпускник 2017 года Даукен Сейткали рассказал о своих достижениях после окончания альма-матер. Будучи сооснователем стартапа Arlan Biotech он вошел в этом году в список молодых лидеров Forbes Kazakhstan «30 under 30». Даукен Сейткали занимается разработкой продуктов на основе синтетических нанотел для диагностики заболеваний человека и животных. Его проект также включает использование искусственного интеллекта для создания нанотел, направленных против конкретных белковых антигенов, что может применяться в разработке лекарств, в том числе против онкологических заболеваний. – Часто я слышал мнение, что Казахстан не в состоянии достичь чего-то значимого, особенно в сфере технологий, которые, как считается, развиваются где-то за границей. Я решил изменить этот нарратив. Начав свой путь, я заметил, что люди в нашей стране мало интересовались искусственным интеллектом. Тем не менее научная работа принесла мне первое место в Японии, став ключевым этапом в моей карьере. Именно тогда я осознал, что мы можем добиться многого, если только будем настойчивы. Это в значительной степени заслуга моего университета – NU, который научил меня проводить исследования и публиковать научные статьи, – поделился Даукен. Весной этого года Arlan Biotech была принята в мировой акселератор StartX. Исполнительный директор NU Alumni Association Ырымгуль Ыбрайымова окончила университет в 2020 году по специальности «политика и международные отношения». Она поделилась, что университет дал ей огромные возможности и хороших друзей: – Мне всегда казалось, что у меня есть доступ ко всему миру. Образование у нас было на должном уровне. Мне было очень комфортно находиться в этой среде. Счастлива видеть других выпускников, искренне радоваться их успехам, узнавать, какие у них достижения. Это в своем роде дает и тебе мотивацию, что можно еще больше, еще лучше. Думаю, самое главное – поддерживать друг друга. Подобные встречи с выпускниками проводятся традиционно и направлены на их интеграцию в жизнь университета и сотрудничество с ними. #Образование #NU #цифровая юрта #Толық адам