Толық адам, digital юрта и лидеры из Forbes

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Бибихан Серикова

Под шаныраком цифровой юрты в NU прошла встреча выпускников разных лет

фото Нургуль Балтабаевой

В этом году NU, который входит в топ 30% лучших исследовательских университетов всего мира, выпустил десятую когорту выпускников. Бывшие студенты поделились своими успешными проектами, которые сегодня представляют большую социальную значимость и вносят вклад в развитие экономики страны.

Открыл встречу и. о. президента NU доктор Илесанми Адесида, отметивший особенность выпускников вуза:

– Когда мы спрашиваем работодателей, чем отличаются выпускники NU от выпускников других университетов, они отвечают, что наши не создают проблем, а решают их. Это проявление лидерства, способность выявлять проблемы и находить решения. Это очень важно.

Развитию лидерства в университете способствуют постулаты философии Абая «Толық адам», реализуемой в вузе и направленной на формирование патриотичной молодежи. Не случайно встреча состоялась в цифровой юрте, символизирующей такие ценности NU, как инновации и культурное наследие.

Вице-президент по студенческим делам и международному сотрудничеству Кадиша Даирова рассказала, что изначально у руководства была одна большая миссия – создать университет мечты в Казахстане. Международный научный вуз, где будут работать и учиться люди XXI века – толық адам.

– Вы можете с гордостью отмечать в своем резюме, что окончили NU, который сегодня в числе 30% лучших университетов мира. Это не произошло за один день, большая команда работала над этим: студенты, профессорско-преподавательский состав, администрация университета и все остальные причастные. Мы всегда придерживались двух принципов: меритократия и сотрудничество со стратегическими партнерами, – рассказывает Кадиша Даирова.

Также она вспомнила, как в 2009 году предложила Гарварду партнерство с университетом, который еще строился. Бывший вице-провост по международным делам Хорхе Домингес послушал, как тогда казалось, футуристический рассказ о будущем университете в сердце Центральной Азии и попросил вернуться позже с этим предложением. А в этом году делегация Гарвардского университета сама приехала в Казахстан, чтобы предложить сотрудничество NU.

Директор Центра национальной культуры, который создан при университете в целях воспитания патриотичной молодежи, Гультас Курманбай подробнее рассказала о реализации концепции «Толық адам».

– Глава государства подчеркнул, что концепция «Толық адам» должна стать основой любой сферы нашей жизни – от системы государственного управления и образования до бизнеса и института семьи. По настоящему «толық адам», который держит разум и сердце в чистоте, может быть и хорошим инженером, и хорошим врачом, и хорошим президентом, – сказала она.

Выпускник 2017 года Даукен Сейткали рассказал о своих достижениях после окончания альма-матер. Будучи сооснователем стартапа Arlan Biotech он вошел в этом году в список молодых лидеров Forbes Kazakhstan «30 under 30». Даукен Сейткали занимается разработкой продуктов на основе синтетических нанотел для диагностики заболеваний человека и животных. Его проект также включает использование искусственного интеллекта для создания нанотел, направленных против конкретных белковых антигенов, что может применяться в разработке лекарств, в том числе против онкологических заболеваний.

– Часто я слышал мнение, что Казахстан не в состоянии достичь чего-то значимого, особенно в сфере технологий, которые, как считается, развиваются где-то за границей. Я решил изменить этот нарратив. Начав свой путь, я заметил, что люди в нашей стране мало интересовались искусствен­ным интеллектом. Тем не менее научная работа принесла мне первое место в Японии, став ключевым этапом в моей карьере. Именно тогда я осознал, что мы можем добиться многого, если только будем настойчивы. Это в значительной степени заслуга мое­го университета – NU, который научил меня проводить исследования и публиковать научные статьи, – поделился Даукен.

Весной этого года Arlan Biotech была принята в мировой акселератор StartX.

Исполнительный директор NU Alumni Association Ырымгуль Ыбрайымова окончила университет в 2020 году по специальности «политика и международные отношения». Она поделилась, что университет дал ей огромные возможности и хороших друзей:

– Мне всегда казалось, что у меня есть доступ ко всему миру. Образование у нас было на долж­ном уровне. Мне было очень комфорт­но находиться в этой среде. Счастлива видеть других выпускников, искренне радоваться их успехам, узнавать, какие у них достижения. Это в своем роде дает и тебе мотивацию, что можно еще больше, еще лучше. Думаю, самое главное – поддерживать друг друга.

Подобные встречи с выпускниками проводятся традиционно и направлены на их интеграцию в жизнь университета и сотрудничество с ними.

#Образование #NU #цифровая юрта #Толық адам

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