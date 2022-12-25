Топ универсальных бьюти-подарков на Новый год составили эксперты

Общество
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Чем можно удивить и обрадовать близких на Новый год. 

Фото: kartinkin.net

О самых полезных и универсальных бьюти-подарках на Новый год рассказала специалист индустрии красоты, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Moslenta.ru

По мнению предпринимателя и основателя международных nail-брендов Надежды Степановой отличным презентом станут девайсы, которые помогут сократить количество посещений косметолога.

"Бьюти-технологии постоянно развиваются, и сегодня можно найти много гаджетов, предназначенных для разных видов массажа. Например, массажеры для увеличения эффективности косметических средств или инструменты для скульптурирования лица, вроде гуаша", — рассказала специалист.

Полезным подарком Степанова посчитала и приборы, облегчающие укладку волос. Это термощетка, фен, стайлер, утюжок или щипцы для завивки.

А удивить близких можно, подарив необычный адвент-календарь, в каждом окошке которого спрятан сюрприз. Сегодня такие календари продаются не только с конфетами, но и с косметическими средствами, ароматами, украшениями.

Еще один удачный подарок — парфюмерная свеча, она придаст дому атмосферу уюта, тепла и благополучия, отметила эксперт.

Беспроигрышным вариантом будут косметические наборы, например, состоящие из масок для лица или геля для душа с пеной для ванны.

Главное — выбрать средства профессиональных брендов, качественные, с высокой результативностью и эффективностью. Также в топе оказалось масло для массажа: жожоба, кокосовое, миндальное, абрикосовое, бабассу или цитрусовое.

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